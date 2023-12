Kassab formaliza apoio do PSD à reeleição de Ricardo Nunes em São Paulo

Confirmação do apoio à campanha do atual prefeito ocorre em evento da Prefeitura na Comunidade Morumbizinho, na Zona Leste

Formalização do apoio de Gilberto Kassab deve ocorrer em evento da Prefeitura de São Paulo na Zona Leste, a partir das 11 horas



O secretário de governo do estado de São Paulo e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, oficializa neste sábado, 23, o apoio da legenda à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na capital paulista. A informação foi confirmada pela assessoria do ex-ministro à repórter Amanda Nascimento, da Jovem Pan News. A demostração pública de Kassab, o primeiro dirigente nacional a oficializar o apoio à campanha pela reeleição de Nunes, ocorre em meio a movimentações em prol das eleições municipais de 2024. Como o site da Jovem Pan mostrou, na última semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou ao presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, a decisão de apoiar de Nunes em São Paulo. A previsão é que o PL indique o vice para a chapa com o atual prefeito. Com a provável confirmação apoio dos liberais, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também deve prestigiar a campanha à reeleição de Nunes. Isso porque o ex-ministro do Meio Ambiente condiciou o apoio à decisão de Bolsonaro.

A formalização do apoio de Gilberto Kassab deve ocorrer em evento da Prefeitura de São Paulo na Zona Leste, a partir das 11 horas. O prefeito deve assinar uma ordem de obras de pavimentação e urbanização da Comunidade Murumbizinho, que terá calçada pela primeira vez. Também serão feitas galerias que irão desaguar no Córrego Caguaçu. Segundo a Prefeitura, o asfalto vai cobrir uma área total de 4,3 mil metros quadrados e chegar às ruas da Paz, da Mina e do Morumbizinho. Os moradores também terão, pela primeira vez, guias, sarjetas e calçadas dentro da comunidade.