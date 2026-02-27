Kassab nega afastamento de Tarcísio e diz que PSD sempre ‘abraçou o projeto’ do governador

O presidente do PSD disse ainda que todos os que decidirem acreditar no atrito entre ele e o governador de São Paulo ‘vão se desiludir’

Valter Campanato / Agência Brasil Gilberto Kassab



O presidente do PSD, Gilberto Kassab, fez uma publicação nas redes sociais negando qualquer tipo de desavença com o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos). “De maneira oficial, tenho transmitido desde 2022 que o PSD abraçou o projeto do governador Tarcísio de Freitas”, disse Kassab.

O ex-ministro do PSD escreveu ainda que esse posicionamento não vem só dele, mas também de todo “respeito e apoio dos companheiros do PSD”. Kassab ainda fez questão de dizer que todos os que decidirem acreditar no afastamento dele e do governador de São Paulo “vão se desiludir” pois os dois continuarão juntos, não só por São Paulo, mas também pelo Brasil.

Na publicação, Kassab compartilhou também um vídeo de uma entrevista de Tarcísio cedida ao TMC. Nela, o governador diz que “não há pressão alguma” por parte de seu secretário em relação às decisões políticas e que esta impressão está apenas nas páginas de jornais. “Muito pelo contrário, sempre que sentei com o Gilberto para conversar foi para discutir projeto, discutir futuro, discutir o estado de São Paulo”, explicou Tarcísio.

O governador completou ainda ao dizer que, durante a gestão de Kassab na prefeitura da cidade de São Paulo, ele foi um “grande prefeito” e que sempre deixou claro que faz parte do projeto de Tarcísio, independente de qualquer decisão.