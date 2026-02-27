Kassab nega afastamento de Tarcísio e diz que PSD sempre ‘abraçou o projeto’ do governador
O presidente do PSD disse ainda que todos os que decidirem acreditar no atrito entre ele e o governador de São Paulo ‘vão se desiludir’
O presidente do PSD, Gilberto Kassab, fez uma publicação nas redes sociais negando qualquer tipo de desavença com o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos). “De maneira oficial, tenho transmitido desde 2022 que o PSD abraçou o projeto do governador Tarcísio de Freitas”, disse Kassab.
O ex-ministro do PSD escreveu ainda que esse posicionamento não vem só dele, mas também de todo “respeito e apoio dos companheiros do PSD”. Kassab ainda fez questão de dizer que todos os que decidirem acreditar no afastamento dele e do governador de São Paulo “vão se desiludir” pois os dois continuarão juntos, não só por São Paulo, mas também pelo Brasil.
— Gilberto Kassab (@gilbertokassab) February 27, 2026
Na publicação, Kassab compartilhou também um vídeo de uma entrevista de Tarcísio cedida ao TMC. Nela, o governador diz que “não há pressão alguma” por parte de seu secretário em relação às decisões políticas e que esta impressão está apenas nas páginas de jornais. “Muito pelo contrário, sempre que sentei com o Gilberto para conversar foi para discutir projeto, discutir futuro, discutir o estado de São Paulo”, explicou Tarcísio.
O governador completou ainda ao dizer que, durante a gestão de Kassab na prefeitura da cidade de São Paulo, ele foi um “grande prefeito” e que sempre deixou claro que faz parte do projeto de Tarcísio, independente de qualquer decisão.
