Kassab propõe neutralidade ao PSD nas eleições presidenciais: ‘Entendimento mais adequado’

Presidente nacional da sigla afirmou que irá manifestar sua preferência pessoal na disputa em um ‘momento apropriado’; partido costurou alianças com três pré-candidatos no Sudeste

Amanda Perobelli/Estadão Conteúdo Gilberto Kassab ressaltou que sua preferência na eleição presidencial será revelada em um "momento oportuno"



O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, utilizou as suas redes sociais nesta quinta-feira, 14, para propor a neutralidade do partido no primeiro turno das eleições presidenciais. Em sua publicação, o ex-prefeito de São Paulo afirmou que a sigla tinha o “melhor pré-candidato, o senador Rodrigo Pacheco (MG)”, mas que o político ponderou ao longo dos meses e concluiu que a sua presença à frente da presidência do Senado Federal para “garantir a estabilidade institucional do Brasil”. “Foram ouvidos parlamentares (em todos os níveis), os dirigentes partidários, líderes de todos os cantos do país. A constatação é que não temos unidade para caminhar coligado com um candidato de outro partido”, disse. Kassab ressaltou que a sua preferência entre os pré-candidatos atuais somente será anunciado em um “momento oportuno”.

Mesmo com a proposta de neutralidade para as eleições presidenciais, no âmbito estadual, a legenda fechou diferentes alianças regionais. Em São Paulo, correligionários pessedistas apoiarão Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) – ex-ministro do governo Jair Bolsonaro – como pré-candidato ao governo do Estado. No Rio de Janeiro, a sigla caminhará junto de Rodrigo Neves (PDT) – aliado de Ciro Gomes. Em Minas Gerais, o PSD lançará Alexandre Kalil como postulante ao cargo de governador com André Quintão (PT) – sigla do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.