Kim Kataguiri vence ‘prévias’ do MBL e pleiteia União Brasil para ser candidato à Prefeitura de SP

Deputado federal quer entrar na disputa das eleições municipais de 2024, mas deve convencer seu partido a retirar o apoio ao atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB)

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Deputado Kim Kataguiri no plenário da Câmara dos Deputados



Na noite desta segunda-feira, 3, o Movimento Brasil Livre (MBL) anunciou que o deputado federal Kim Kataguiri (União) é o indicado do movimento para uma possível candidatura à Prefeitura de São Paulo em 2024. O nome do parlamentar será apresentado ao União Brasil para que seja considerado como possibilidade para o pleito da capital paulista no próximo ano. O co-fundador do MBL disputou as prévias com o deputado estadual Guto Zacarias (União), e venceu o correligionário em disputa acirrada de 56,13% a 43,87% dos votos. De acordo com o MBL, 9.951 integrantes do movimento votaram. Apesar da escolha do nome, a decisão final ficará a cargo do União Brasil. A legenda compõe a base do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que já sinalizou que disputará a reeleição em 2024. A iniciativa do MBL é convencer o partido de que uma candidatura própria, com Kim como cabeça de chapa, seria mais vantajosa.

“A gente precisa de alguém que esteja disposto a receber processos, nem que seja pro resto da vida, mas que seja para fazer o problema no centro de São Paulo ser resolvido”, declarou Kataguiri em seu discurso durante o congresso estadual do MBL, realizado no Obelisco de São Paulo. Também no evento, o MBL apresentou o deputado estadual Rafael Saraiva (União) como articulador político da pré-candidatura dentro do União Brasil. “Coloco meu trabalho, mandato e equipe à disposição daqueles caras para caminhar junto em prol de São Paulo. Sou o primeiro deputado fora do MBL a colocar meu apoio e sei que a gente vai estourar essa bolha e outros deputados vão vir a partir de hoje, porque é uma pré-candidatura sólida”, afirmou Saraiva. Nas eleições de 2020, o MBL teve como candidato o ex-deputado Arthur do Val, pelo Patriotas, que obteve 9,8% dos votos e ficou em 5º lugar na disputa.