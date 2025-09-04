Laurez Moreira assume governo do Tocantins e exonera secretariado após afastamento de Wanderlei Barbosa

Decisão ocorreu horas depois de o STJ determinar saída do governador investigado por suposto desvio de recursos durante a pandemia

Leonardo Prado/Câmara dos Deputados Laurez Rocha Moreira assume interinamente o comando do Tocantins após o afastamento de Wanderlei Barbosa



O vice-governador do Tocantins, Laurez Rocha Moreira (PSD), assumiu interinamente o comando do Poder Executivo estadual após o afastamento de Wanderlei Barbosa (Republicanos), determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A medida foi publicada no Diário Oficial do estado nesta quarta-feira (3). Barbosa é investigado por suspeitas de envolvimento em um esquema de desvio de recursos destinados à compra de cestas básicas e frango congelado durante a pandemia da Covid-19. A Polícia Federal estima que o prejuízo aos cofres públicos possa chegar a R$ 73 milhões.

A decisão foi tomada pelo ministro Mauro Campbell, relator do processo que corre em segredo de Justiça, e confirmada por unanimidade pela Corte Especial do STJ. Além do afastamento por 180 dias, Barbosa e sua esposa, Karynne Sotero Campos — ex-secretária Extraordinária de Participações Sociais — estão proibidos de exercer cargos públicos e de acessar prédios oficiais.

Poucas horas após assumir, Laurez Moreira anunciou a exoneração de todo o primeiro escalão do governo estadual, incluindo a Procuradoria-Geral, comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além das presidências de institutos e agências estratégicas. Ao todo, 51 exonerações foram publicadas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em sua primeira coletiva como governador interino, Moreira disse que sua prioridade é “resgatar a confiança da sociedade e dos investidores”, reforçando que a transparência será marca de sua gestão.

Já Barbosa se defendeu afirmando que, à época dos contratos sob investigação (2020 e 2021), ainda era vice-governador e não tinha responsabilidade sobre as despesas. Ele promete recorrer para reassumir o cargo.