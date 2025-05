Leila Barros, líder da bancada feminina, diz que não aceitará convocação de Marina Silva para voltar ao Senado

Ministra Marina Silva foi alvo de ataques por parte do senador Plínio Valério, que firmou que ‘a mulher merece respeito, a ministra não’, o que gerou um clima tenso

A líder da bancada feminina no Senado, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, manifestou sua oposição à convocação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pela Comissão de Infraestrutura. A declaração de Leila foi clara: “Convocação não vai ter, não. Nós vamos fazer uma mobilização nacional se houver convocação de qualquer mulher que foi tratada como ela foi tratada hoje”. A ministra Marina Silva deixou uma reunião da comissão após um intenso debate com parlamentares da oposição. Durante a audiência pública, que abordava a criação de unidades de conservação na Margem Equatorial, ela foi criticada pela lentidão na liberação de licenças ambientais. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirmou que “a mulher merece respeito, a ministra não”, o que gerou um clima tenso.

Marina, que estava presente como convidada, pediu um pedido de desculpas, mas não obteve resposta. O presidente da comissão, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, interrompeu a fala da ministra, alegando que ela estava “provocando” os senadores. Diante da situação, Marina optou por se retirar da reunião. Após a saída de Marina, o presidente da comissão anunciou que a convocação da ministra será discutida na próxima sessão. O episódio gerou um forte debate no plenário, onde Leila Barros destacou a disparidade no tratamento dado à ministra durante a audiência, questionando como uma mulher pode se sentir em um ambiente tão hostil.

A senadora Soraya Thronicke, do Podemos de Mato Grosso do Sul, expressou apoio à ministra, ressaltando a importância de aumentar a presença feminina na política. Por sua vez, a senadora Teresa Leitão, do PT de Pernambuco, criticou a declaração de Marcos Rogério, chamando-a de “o suprassumo do machismo” e enfatizando a desigualdade que persiste no tratamento entre homens e mulheres no cenário político.

