Márcia Lopes toma posse como ministra das Mulheres e defende Marina Silva após bate-boca no Senado

Gleisi Hoffmann, que ocupa a Secretaria de Relações Institucionais, também se manifestou contra os ataques na Comissão de Infraestrutura, considerando-os imperdoáveis

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Márcia Lopes chamou a ministra de "guerreira"



A nova ministra das Mulheres, Márcia Lopes, tomou posse nesta quarta-feira (28) em uma cerimônia que também serviu como um ato de apoio à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A ministra Marina havia enfrentado ataques de senadores no dia anterior, o que a levou a deixar uma audiência no Senado da Comissão de Infraestrutura, especialmente por parte do senador Plínio Valério (PSDB-AM). Durante a cerimônia, Márcia Lopes não hesitou em demonstrar sua solidariedade a Marina, chamando-a de “guerreira” e classificando os ataques que ela sofreu como “estarrecedores”. A ministra das Mulheres enfatizou a necessidade de se manifestar contra esse tipo de agressão, que não deve ser tolerado em um ambiente democrático.

Gleisi Hoffmann, que ocupa a Secretaria de Relações Institucionais, também se manifestou contra os ataques, considerando-os imperdoáveis. Ela ressaltou a importância de se mostrar indignação diante de comportamentos desrespeitosos, especialmente em um espaço como o Senado, que deveria ser um exemplo de civilidade.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Cida Gonçalves, outra figura presente no evento, também se solidarizou com Marina, abordando os desafios que as mulheres enfrentam na política, incluindo ataques misóginos. O apoio à ministra do Meio Ambiente foi amplamente demonstrado, com a presença de diversas autoridades, incluindo o presidente Lula, que não pôde comparecer à cerimônia devido a compromissos em Pernambuco.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias