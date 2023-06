Líder do governo diz que Lula poderá trocar ministros em caso de mau ‘desempenho’ com o Congresso

Crise com o Congresso, causada por sucessivas derrotas do Palácio do Planalto, fortaleceu discussão sobre reforma ministerial

Jefferson Rudy/Agência Senado Líder do governo no Senado, Jaques Wagner é um dos cotados a assumir vaga na Esplanada



O líder do governo no Senado, senador Jaques Wagner, disse nesta segunda-feira 5, que ministérios poderão sofrer trocas ‘pontuais’ caso houver problemas de “desempenho” por parte das pastas em conseguir votos do Congresso Nacional para a aprovação de propostas do executivo. Wagner deu a declaração ao chegar para cerimônia no Palácio do Planalto, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. “Só [haverá reforma ministerial] se houver algum problema ou de desempenho ou de alguma ruptura política. Cada ministro que está aqui representa ou um ou um conjunto de partidos. Se essa relação sofrer algum abalo. Digo entre os ministros e a quem ele representa, aí pode ser sugerido uma troca”, disse Wagner.

PSD, União Brasil e MDB comandam pastas no governo Lula, mas com parlamentares que votaram contra o Planalto em algumas matéria, entre elas a MP que reestruturou a Esplanada dos Ministérios, por exemplo. Rumores sobre trocas de ministros surgiram após seguidas derrotas do governo no Congresso. Jaques Wagner é um dos cotados para entrar na possível “dança das cadeiras” da Esplanada – o seu nome é citado para a vaga de Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, responsável pela articulação política. No evento desta segunda, o senador também foi questionado sobre o significado de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva receber no Planalto parlamentares que têm votado com o governo. “Pra mim, acho que é um gesto absolutamente natural (…), na medida que foi um convite daqui pra lá, espero que seja recebido assim pelos parlamentares”, disse.