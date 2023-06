Salles se revolta com apoio do PL a Nunes, abandona a candidatura e diz que a ‘direita perdeu’; prefeito não se pronuncia

Deputado do PL desistiu de disputar a eleição para a Prefeitura de São Paulo após encontro entre Bolsonaro e Ricardo Nunes; ‘O Centão ganhou’, disse o ex-ministro à Jovem Pan

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Apesar da decisão, Salles diz não ter mágoa de Bolsonaro



O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) desistiu de entrar na disputa pela Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Cotado para entrar na briga pelo PL, Salles declarou à Jovem Pan por mensagens, nesta segunda-feira, 5, que “não mais [vai concorrer]. “A direita perdeu. Centrão ganhou”, continuou. A decisão ocorre dias depois de o atual prefeito da capital e provável candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), ter participado de um almoço com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Salles não foi convidado para o encontro. Questionado sobre uma eventual candidatura por outra sigla, Salles disse que “não está pensando nisso agora”. Ele também afirma que não tem mágoa de Bolsonaro “Nenhuma. Ele foi pego pelo sistema”.

Ricardo Nunes preferiu não comentar o assunto. Nos bastidores, interlocutores do prefeito contam que o atual comandante da capital paulista considera que o deputado falou demais. Segundo fontes, ao receber a notícia, Nunes disse que foi o próprio Salles quem “se afundou”. O prefeito de São Paulo Paulo ainda teria dito “estar feliz, assim como o governador do Estado, Tarcisio de Freitas”.

Decisão

Publicamente, até agora, nem Jair Bolsonaro nem Tarcisio de Freitas se pronunciaram sobre um eventual apoio a reeleição de Ricardo Nunes. Nunes e Salles travavam há alguns meses uma disputa pelo apoio. Entre as autoridades desses partidos – PL, Republicanos e MDB – há um consenso de que é necessária uma candidatura única e forte para fazer oposição ao nome do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, que também deve disputar a prefeitura de São Paulo em 2024. Caso consiga o apoio, Nunes pode permanecer no MDB e lançar um vice do PL – ou também pode trocar de partido.