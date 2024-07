Líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues se filia ao PT após mais de um ano sem partido

Senador deixou a Rede Sustentabilidade em maio do ano passado e agora definiu volta à legenda onde começou sua vida política

Reprodução/Instagram/@randolferodrigues Cerimônia aconteceu no Palácio da Alvorada, em Brasília



Durante cerimônia discreta no Palácio da Alvorada, na manhã desta quinta-feira (18), o senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT), ao lado de Lula e da presidente nacional do partido, a deputada federal Gleisi Hoffmann. Sem partido há mais de um ano e dois meses, o senador havia anunciado, em maio de 2023, a desfiliação da Rede Sustentabilidade após conflitos com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Nas redes sociais, Randolfe compartilhou o momento ao lado de Lula e escreveu “voltei porque aquele sonho que nasceu no meu coração de menino continua vivo”. Em outro trecho da publicação ele continua “voltei porque é aqui que Lula está e é ao seu lado que vamos fazer do Brasil o sonho que sonhamos desde criança.” Outras pessoas que estavam presentes no evento foram a primeira-dama, Rosângela Silva, Alexandre Padilha, ministro da articulação política, e a esposa de Randolfe, Priscila Barbosa.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp