Líder do PL desiste de priorizar PEC das Prerrogativas e foca apenas em anistia do 8 de Janeiro

Deputado Sóstenes Cavalcante afirmou que não pedirá mais para que a proposta seja analisada em plenário e que a prioridade será o projeto

Marina Ramos / Câmara dos Deputados Na noite dessa quarta, líderes partidários discutiram a PEC em reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta



O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), declarou nesta quinta-feira (28) que a PEC das Prerrogativas, que amplia a proteção de deputados e senadores contra decisões judiciais, não será mais prioridade para o partido. A proposta quase foi pautada no plenário da Câmara nesta quarta-feira (27), mas não avançou por falta de acordo no relatório. Sóstenes disse que não pretende “pagar a conta sozinho” em uma matéria que beneficia todo o Parlamento. Segundo o deputado, a prioridade do PL passa a ser exclusivamente o projeto de anistia aos presos pelos atos extremistas do 8 de Janeiro. “Só peço agora anistia e mais nada”, reforçou.

Na noite dessa quarta, líderes partidários discutiram a PEC em reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). O encontro terminou sem consenso. O líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), disse que a proposta é “polêmica” e que poderia gerar mudanças no quórum do STF e na tramitação de inquéritos. Sem acordo, a PEC segue sem previsão para retorno à pauta do plenário.