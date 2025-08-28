Lula elogia megaoperação contra PCC: ‘Maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado’

Ações integradas da PF, PM, Gaeco e Receitas estadual e Federal têm 350 alvos e miram esquema no setor de combustíveis

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO 'Nosso compromisso é proteger cidadãos e consumidores', afirmou Lula



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou nesta quinta-feira (28) a megaoperação integrada de diversos órgãos brasileiros contra o crime organizado, que investiga a atuação da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis.

De acordo com Lula, trata-se da “maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado de nossa história até aqui”. As operações envolvem a Polícia Federal, a Polícia Militar, promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), além de agentes e fiscais das Receitas estadual e Federal.

“Nosso compromisso é proteger cidadãos e consumidores: cortar o fluxo de dinheiro ilícito, recuperar recursos para os cofres públicos e garantir um mercado de combustíveis justo e transparente, com qualidade e concorrência leal”, afirmou o presidente em publicação nas redes sociais.

As investigações miram supostos crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e uso de empresas do setor para movimentar recursos ilícitos. Ao todo, há 350 alvos de mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas. As ações são divididas em três frentes: Operação Carbono Oculto, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo; Operação Quasar, da Polícia Federal; e Operação Tank, realizada em parceria entre a Receita Federal e a PF.