Lider do PT na Câmara afirma que PEC da Transição será resolvida ‘até o fim do mês’

Deputado federal, Reginaldo Lopes integra o time petista de transição de governo; nova gestão aposta em Proposta de Emenda à Constituição para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil em R$ 600

Billy Boss/Câmara dos Deputados - 07/07/2022 Reginaldo Lopes é o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados



Líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) participou de um encontro nesta quarta-feira, 9, de um encontro entre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do mandatário da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Ao fim da reunião, o parlamentar conversou com jornalistas e falou sobre a proposta da equipe de transição em apresentar uma Proposta de Emenda à Constituição para que a manutenção do pagamento do Auxílio Brasil em R$ 600 seja viabilizado. “Como no Senado resolve em três ou quatro dias e aqui na Câmara tem PEC, vamos resolver até o final do mês. Amanhã já avança um pouco”, confidenciou o congressista sobre o texto que já encontra-se em tramitação na Casa. No encontro com Lira, além de Lopes, participaram os deputados federais Guimarães (PT-CE), Odair Cunha (PT-MG), Alencar Santana (PT-SP), Gleisi Hoffmann (PT-PR) e o coordenador dos grupos técnicos de transição, Aloizio Mercadante. O valor da verba destinada para o pagamento dos benefícios sociais varia entre R$ 100 bilhões e R$ 200 bilhões e, por isso, o valor da PEC ainda não foi definido. outra discussão entre os líderes partidários refere-se ao impacto orçamentário da proposta, se o benefício permanecerá fora do teto de gastos apenas no próximo ano ou por tempo indeterminado.