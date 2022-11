Presidente do TCU diz não haver sinais de falhas nas urnas eletrônicas

Ministro Bruno Dantas afirmou que não houve fraude ou irregularidade nas eleições presidenciais de 2022 e que o resultado condiz com a vontade da maioria da população

BRASÍLIA, DF, 21.01.2015: TCU/DF - O ministro Bruno Dantas durante primeira sessão no plenário do TCU (Tribunal de Contas da União), nesta quarta-feira (21), em Brasília. (Foto: Alan Marques/ Folhapress) Bruno Dantas é um dos ministros do Tribunal de Contas da União e atual presidente da corte



O Tribunal de Contas da União (TCU) confirmou novamente a lisura do processo eleitoral brasileiro. Nesta terça-feira, 8, o presidente em exercício do TCU, ministro Bruno Dantas, afirmou que não houve fraude ou irregularidade nas eleições presidenciais de 2022 e que o resultado das urnas condiz com a vontade da maioria da população. Desde o segundo turno, se observa uma onda de manifestações que contestam o resultado das urnas e defendem uma espécie de resistência civil contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O TCU tem feito auditorias no sistema eletrônico de votação e não encontrou, segundo Dantas, as supostas irregularidades apontadas por pessoas que resistem em aceitar o resultado do pleito presidencial. “O relatório que está sendo elaborado, mas cujo as conclusões nós já tivemos acesso e já disponibilizamos. Existe um painel eletrônico do TCU mostrando os boletins de urna que foram auditados. O relatório indica com todas as letras que não houve qualquer divergência entre o voto que foi depositado nas urnas pelos eleitores e aquele número que foi apontado pelo Tribunal Superior Eleitoral na totalização”, declarou o presidente do TCU.

O também ministro do TCU, Augusto Nardes, disse ainda nesta terça-feira que está preocupado com o clima de instabilidade que se estabeleceu no país após o segundo turno das eleições: “A eleição, pelos números que foram apresentados, a diferença foi de 1%. Então realmente há uma turbulência muito grande. Esperamos que tenhamos capacidade de diálogo para evitar qualquer tipo de situação que possa trazer conflito social entre a sociedade brasileira”.

