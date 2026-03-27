Líder do Republicanos sobre reunião com Flávio Bolsonaro: ‘boa, mas inconclusiva’

Sem definição, PL ainda não sabe se terá apoio nacional do partido do ‘escudeiro’ Tarcísio de Freitas

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O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, afirmou que a reunião com o senador Flávio Bolsonaro do PL foi “boa”, mas terminou sem definição concreta, reforçando o cenário de incertezas na articulação política em torno de uma possível candidatura presidencial.

Nos bastidores, Flávio tenta consolidar apoios fora do PL, especialmente entre partidos do centrão, mas tem encontrado resistência. A conversa com Marcos Pereira não resultou em avanço ou sinalização de apoio. A legenda demonstra incômodo com a condução das negociações, marcada por decisões consideradas unilaterais e falta de diálogo prévio.

Tarcísio pode ajudar?

Apesar das dificuldades no plano nacional, Flávio mantém forte proximidade com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o que alimenta a expectativa de um apoio consistente no âmbito estadual. Tarcísio é visto como peça-chave para garantir um palanque robusto em São Paulo, maior colégio eleitoral do país.

Por outro lado, o cenário nacional ainda é incerto. A tendência dentro do Republicanos, neste momento, é de neutralidade no primeiro turno, liberando diretórios estaduais para decidirem seus próprios apoios. Essa postura reflete divisões internas e o interesse em preservar autonomia política.

E o ou a vice?

Outro ponto em aberto é a escolha do vice na chapa de Flávio. Dois nomes ganham destaque: a senadora Tereza Cristina e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Tereza é vista como opção com boa aceitação no agronegócio e entre eleitores moderados, enquanto Zema agrega peso por comandar Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país.

No entanto, há entraves: Zema ainda avalia uma candidatura própria ao Planalto, enquanto Tereza Cristina não demonstrou disposição clara para compor como vice. Diante disso, a definição da chapa segue indefinida.

O episódio evidencia as dificuldades de Flávio Bolsonaro em ampliar sua base de apoio, especialmente no centrão, o que pode impactar diretamente a viabilidade de sua candidatura no cenário nacional, apesar de avanços pontuais no campo estadual.