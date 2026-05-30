Kassab diz que está à disposição para ser vice de Caiado

O presidente nacional do PSD afirmou que a decisão final deve ser do pré-candidato

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Kassab ele se disse honrado com as manifestações de Jorge Bornhausen e Heráclito Fortes indicando seu nome



Gilberto Kassab, presidente do PSD, afirmou neste sábado (30) que está à disposição para ser vice na chapa de Ronaldo Caiado, pré-candidato à Presidência. Em publicação nas redes sociais, ele se disse honrado com as manifestações de Jorge Bornhausen, ex-ministro da Educação, e Heráclito Fortes, ex-senador, indicando seu nome.

“Os dois têm experiência e isenção necessárias para que suas opiniões sejam examinadas com profundidade”, escreveu. Também disse que, apesar de ter considerado a hipótese de uma candidatura somente do partido, ainda existem muitas etapas para que essa decisão seja tomada.

Kassab ainda afirmou que a palavra final deve ser de Caiado, depois de ouvir todas as instâncias partidárias e apoiadores. “Coloco-me à disposição para ouvir e acatar qualquer decisão coletiva, sabendo, de antemão, que ela será a melhor para o futuro do nosso projeto”, terminou.