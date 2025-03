Líder do União Brasil diz que Lula precisa ouvir mais aliados

Avaliação surge em um cenário de reforma ministerial, em que os partidos alinhados buscam maior representatividade no governo

Divulgação/União Brasil Para ele, essas decisões indicam um fechamento do governo em relação aos aliados



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atravessa o pior momento seu terceiro mandato, segundo Antonio Rueda, líder do União Brasil. A avaliação crítica de Rueda surge em um cenário de reforma ministerial, onde os partidos aliados buscam maior representatividade no governo. Até o momento, as nomeações têm favorecido apenas o PT, o que gerou descontentamento entre os demais aliados. Rueda expressou sua insatisfação com a escolha de Gleisi Hoffmann para a articulação política e a possível indicação de Guilherme Boulos (PSOL-SP) para a Secretaria-Geral da Presidência.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para ele, essas decisões indicam um fechamento do governo em relação aos aliados, o que pode prejudicar a governabilidade. Ele ressaltou que Lula precisa ouvir mais as demandas dos partidos que o apoiam.

O presidente do União Brasil também mencionou que as pesquisas de opinião refletem um governo em dificuldades, citando a rejeição ao nome de Isnaldo Bulhões (MDB) para a Secretaria de Relações Institucionais, mesmo com o apoio do centrão. Rueda enfatizou a importância de Lula ser “assessorável” e se abrir ao diálogo com os aliados, a fim de fortalecer sua administração.

Embora tenha criticado a atual gestão, Rueda descartou a possibilidade de um desembarque imediato do União Brasil do governo. No entanto, ele alertou que, se a situação não se reverter, os aliados poderão reconsiderar seu apoio. Essas declarações ocorrem em um momento em que o centrão pressiona por uma maior influência nas decisões do governo.

Além disso, Rueda se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a convite do presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, para discutir uma possível aliança nas eleições do Rio de Janeiro. Ele justificou o encontro como um exercício democrático, ressaltando a importância de Bolsonaro no cenário político atual.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias