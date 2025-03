Bolsonaro diz a apoiadores que ‘não tem mulher bonita petista’: ‘Só tem feia’

Em vídeo compartilhado por seu filho, o vereador Jair Renan, o ex-presidente faz comentários misóginos contra integrantes do PT durante encontro em Angra dos Reis

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO As declarações de Bolsonaro não são um caso isolado



O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, gerou polêmica ao fazer comentários depreciativos sobre mulheres ligadas ao Partido dos Trabalhadores durante um encontro com seus apoiadores em Angra dos Reis. Em um vídeo que foi compartilhado por seu filho, o vereador Jair Renan, Bolsonaro se referiu às mulheres do PT de maneira desrespeitosa, afirmando que elas são “feias” e “incomíveis”: “Você pode ver, não tem mulher bonita petista. Só tem feia. Às vezes acontece quando estou no aeroporto alguém me xinga. Mulher, né? Olho para dela: ‘Nossa, mãe. Incomível'”, disse o ex-presidente no vídeo.

Essa gravação foi divulgada em um momento delicado, as vésperas do Dia Internacional da Mulher, sendo celebrado em 8 de março. As declarações de Bolsonaro não são um caso isolado; ele possui um histórico de comentários misóginos que geraram críticas e repercussão negativa. Um exemplo notável foi sua declaração sobre a deputada Maria do Rosário, do PT, quando disse que ela “não merece ser estuprada porque é muito feia”.

