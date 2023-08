Líderes da Câmara se reúnem para debater arcabouço fiscal e determinar qual texto irá ao Plenário

Parlamentares querem entender impacto econômico das alterações realizadas durante tramitação no Senado Federal; expectativa é de que a matéria seja votada nesta terça-feira, 22

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Parlamentares irão tomar decisão política em relação ao andamento do projeto na Câmara dos Deputados



Os líderes da Câmara dos Deputados irão se reunir no início da noite desta segunda-feira, 21, para discutir as repercussões técnicas das alterações no texto do arcabouço fiscal. O encontro, que será realizado na residência oficial da Arthur Lira (PP), contará com a presença da equipe técnica da Casa, representantes do Ministério da Fazenda e do relator do projeto, Cláudio Cajado (PP). O objetivo da reunião é que os parlamentares compreendam o impacto econômico e financeiro das mudanças realizadas durante a tramitação no Senado Federal. A partir destas informações, o grupo irá tomar uma decisão política em relação ao andamento do projeto e qual texto será mantido, o enviado pela Câmara ou a nova versão.

Inicialmente, a reunião seria realizada na última segunda-feira, 14, mas foi adiada após o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ter ficado insatisfeito com críticas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad à atuação da Casa parlamentar. Apesar dos panos quentes colocados por diversos membros do governo, nos bastidores, a declaração de Haddad não pegou bem e foi determinante para adiar a reunião. O ministro convocou uma entrevista coletiva na noite de ontem para explicar desentendimento e admitiu que o pedido para esclarecimentos foi do próprio Arthur Lira. Com a realização do encontro, a expectativa é de que a matéria seja apreciada pelo Plenário nesta terça-feira, 22.