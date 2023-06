Lira cita esforço ‘sobre-humano’ para aprovação da MP dos Ministérios e se isenta de possível fracasso: ‘Culpa é do governo’

Presidente da Câmara afirmou que há uma ‘insatisfação generalizada’ por parte dos deputados com o Planalto

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) pontuou "insatisfação generalizada" por parte dos parlamentares com o governo federal



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), conversou com jornalistas nesta quarta-feira, 31, e falou sobre a tramitação da Medida Provisória (MP) que reorganiza os ministérios do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o político alagoano, há uma “insatisfação generalizada” dos parlamentares da Casa com o Palácio do Planalto com a “falta de ação” e articulação política com os deputados. Segundo o político alagoano, há uma “insatisfação generalizada” dos parlamentares da Casa com o Palácio do Planalto com a “falta de ação” e articulação política com os deputados. “O que há é uma insatisfação generalizada dos deputados com a falta de articulação política do governo. Não de um ou outro ministro. Isso precisa ficar claro. Estamos fazendo um esforço sobre-humano para que as matérias tramitem, mas era sabido a dificuldade das pautas. Não é culpa do Congresso. Se hoje o resultado não for o de aprovação ou de votação da MP, não deverá a Câmara ser responsável pela falta de organização política do governo. Não posso e nem vou ser o responsável por um resultado positivo ou negativo. Se for negativo, a culpa é do governo de maneira geral”, ressaltou.

Lira também deu contou que conversou com o presidente Lula na manhã desta quinta e subiu o tom ao explicar as dificuldades presentes no Palácio do Planalto em relação às articulações políticas. “Conversamos e expliquei para ele as dificuldades que o governo dele tem. O problema não é da Câmara ou do Congresso, o problema está no governo na falta ou ausência de articulação. Venho alertando o governo dessa inanição, dessa falta de ação, dessa falta de pragmatismo na resolutividade dos problemas do dia a dia, na falta de consideração, na falta de atendimento, na falta de atenção. Porque quem está votando as matérias do governo, pasmem, são os partidos de oposição e os independentes. Nós não temos a obrigação política”, pontuou. Ao ser questionado sobre os pontos da articulação que estão aquém do desejado, Lira foi enfático: “Da articulação? Vocês sabem quem são os ministros da articulação”. No início da semana, o site da Jovem Pan News já havia antecipado a relação estremecida entre os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e Rui Costa, da Casa Civil – ambos responsáveis pela articulação política com o governo. Ontem, o presidente da Casa também havia alertado o Planalto sobre a falta de interlocução com o governo federal sobre a votação do Marco Temporal. “Esperamos o governo e pediram para fazermos um acordo. Não nos regamos a fazer um acordo, nós procuramos a Advocacia-Geral da União (AGU) três meses seguidos para fazer um acordo com o governo”, disse.