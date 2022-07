Lira e Pacheco repudiam assassinato em Foz do Iguaçu e clamam ‘paz’ para as eleições

Presidente do Senado Federal citou Jair Bolsonaro e Lula ao defender que políticos repensem suas responsabilidades: ‘Ninguém merece conviver nesse ambiente’

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Presidentes do Senado e da Câmara



Os presidentes da Câmara e do Senado Federal, deputado Arthur Lira e senador Rodrigo Pacheco, se manifestaram nesta segunda-feira, 11, a respeito do homicídio que aconteceu no final de semana em Foz do Iguaçu, no Paraná, quando o guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda foi baleado e morto na própria festa de aniversário pelo policial penal federal Jorge Jose da Rocha Guaranho. Rodrigo Pacheco classificou o ocorrido como uma barbárie, uma “tragédia que vitimiza a democracia”, e defendeu maior reflexão dos líderes políticos sobre o cenário no país. “São cenas repugnantes, chocantes, expressão pura, infelizmente, de um momento político de muito ódio, de muita intolerância. As pessoas estão se matando, matando umas às outras por motivo político, isso é inaceitável”, iniciou o presidente do Senado. Ele citou diretamente o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como exemplo de políticos que, por possuírem grande militância, devem repensar essa responsabilidade.

“De provocar um pouco de paz no país, se permitir que faça uma eleição com discussão de ideias, de propostas. Essa responsabilidade dos líderes é fundamental para país e é algo que a sociedade espera muito. Ninguém merece conviver nesse ambiente que estamos vivendo”, completou o senador, que promete colocar todas as atenções para projetos que busquem coibir crimes de motivação política e partidária. “Não recupera o que já se perdeu até aqui por esse acirramento, a ponto de ter violência no Brasil. Mas um aperfeiçoamento legislativo é interessante”, acrescentou.

Assim como Pacheco, o deputado Arthur Lira também comentou sobre o crime em Foz do Iguaçu. “A Câmara dos Deputados repudia qualquer ato de violência, ainda mais decorrente de manifestações políticas. A democracia pressupõe o amplo debate de ideias e a garantia da defesa de posições partidárias, com tolerância e respeito à liberdade de expressão”, disse o presidente da Câmara, em nota. “A campanha eleitoral está apenas começando. Conclamo a todos pela paz para fazer nossas escolhas políticas e votar nos projetos que acreditamos. Esta é a premissa de uma democracia plena e sólida, como a nossa”, afirmou Lira por meio de suas redes sociais.