Lira se reúne com vice-presidente do PT e se disponibiliza a ajudar novo governo

José Guimarães ressaltou que, no encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, os assuntos tratados foram a prioridade nas próximas votações da Casa e a Lei Orçamentária Anual para o próximo ano

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 26/04/2022 Arthur Lira (PP-AL), deputado federal e atual presidente da Câmara, se reuniu com um membro da diretoria do Partido dos Trabalhadores



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se reuniu nesta quinta-feira, 3, com o deputado federal e vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Guimarães. A informação do encontro foi divulgada nas redes sociais do político petista, que também repassou o teor da conversa. Ambos trataram sobre a transição que o Parlamento brasileiro sofrerá, as prioridades nas próximas discussões e votações, além da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023. “A disposição para o diálogo foi reafirmado pelo presidente Lira”, disse Guimarães. Mais cedo, a equipe de transição do futuro governo Lula propôs uma ‘PEC da Transição’, que prevê a manutenção do Bolsa Família em R$ 600 à partir de janeiro e excepcionalizar as propostas do atual modelo de teto de gastos. Após o encontro, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), ressaltou que é preciso “agilidade” na aprovação da lei orçamentária “para não interromper serviços públicos ou paralisação de obras publicas”.