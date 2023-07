Lira vê atropelos e diz que governo precisa ‘facilitar’ reforma ministerial

Presidente da Câmara negou que tenha encontrado Lula na semana passada e afirmou que assunto não é prioridade da Casa

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO No Palácio Tangará acontece o encontro do Deputado Federal Arthur Lira com empresários



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta segunda-feira, 24, que vê atropelos na condução das discussões sobre a reforma na Esplanada dos Ministérios e ponderou que governabilidade é um assunto do governo Lula. Em conversa com jornalistas após almoço-debate do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), o político alagoano foi questionado se teria se reunido na semana passada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tratar sobre o assunto, mas negou. “Não é um assunto para tratar agora. Então, não foi marcado. Esse não é um assunto prioritário para a presidência da Câmara. O presidente Lula está imbuído de resolver esse assunto. Tem que ser no tempo do governo, da maneira que o governo achar, e aí sim ele me chama oficialmente”, afirmou.

Como o site da Jovem Pan antecipou, o governo planeja uma minirreforma ministerial para acomodar membros de partidos de centro nos cargos de primeiro escalão do governo. Entre as legendas que devem ser incluídas o rol de ministros estão, por exemplo, o Progressistas, sigla de Arthur Lira, e o Republicanos. O presidente da Câmara, no tentado, critica a forma como o tema vem sendo tratado nos bastidores. “Penso que esse assunto está sendo, de uma certa forma, atropelado. Isso não ajuda na governabilidade. E eu acho que o governo tem que ajudar a se facilitar”, acrescentou o deputado.