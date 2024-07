Lorenzo Pazolini aparece na liderança isolada em disputa pela prefeitura de Vitória, aponta Paraná Pesquisa

Atual prefeito da capital do Espírito Santo também teve a administração avaliada pela pesquisa e 62,6% dos eleitores consideram a gestão ótima ou boa, enquanto 12,6% avaliaram como ruim ou péssima

Pesquisa que ouviu 800 eleitores, entre 28 de junho e 2 de julho. A margem de erro, de acordo com o instituto, é de 3,5 pontos percentuais



O pré-candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) aparece na liderança isolada no último levantamento do Instituto Paraná Pesquisas sobre a disputa eleitoral para a prefeitura de Vitória, capital do Espírito Santo. Ele é apontado por 48,1% dos entrevistados na pesquisa estimulada, em que aparecem os nomes dos pré-candidatos. O segundo colocado é João Coser (PT) com 17,6 das intenções de votos, seguido por Capitão Assumção (PL), com 8,1% e Luiz Paulo Velozo (PSDB), com 7,4%. Camila Valadão (PSOL) tem 5,0%, Capitã Estéfane (Podemos) tem 2,3% e Du Ramlow (Avante), é último com 0,1%. Pazolini e Coser aparecem, sempre nessa ordem, em todos os cenários apresentados aos entrevistados pela pesquisa que ouviu 800 eleitores, entre 28 de junho e 2 de julho. A margem de erro, de acordo com o instituto, é de 3,5 pontos percentuais para os resultados gerais.

Coser é o pré-candidato com maior índice de rejeição. Ele foi apontado por 36,5% dos eleitores como o candidato no qual não votariam de jeito nenhum. Capitão Assumção foi apontado por 29,6% e Lorenzo Pazolini por 15,1%. Atual prefeito da capital do Espírito Santo também teve a administração avaliada pela pesquisa e 62,6% dos eleitores consideram a gestão ótima ou boa, enquanto 12,6% avaliaram como ruim ou péssima.