Reino Unido entra no último dia de campanha eleitoral nesta quarta

Aumento no custo de vida e a deficiência do mercado britânico em se comunicar com o resto da Europa fizeram com que os conservadores caíssem nas intenções de voto

CARLOS JASSO / AFP Os trabalhistas, liderados por Keir Starmer, têm focado nas deficiências econômicas do governo conservador durante os últimos anos



Os candidatos a primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer e Rishi Sunak, começaram nesta quarta-feira (3) o último dia de campanha antes da abertura das urnas nesta quinta-feira (4). O foco principal dos dois lados para conquistar votos nessa reta final é a economia. Ao que tudo indica, a saída dos conservadores após 14 anos no poder é uma grande possibilidade. Desde David Cameron, passando por Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e, por último, Rishi Sunak, os conservadores não conseguiram lidar com a crise migratória e a crise econômica. O aumento no custo de vida, da energia e a deficiência do mercado britânico em se comunicar com o resto da Europa fizeram com que os conservadores caíssem nas intenções de voto.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os trabalhistas, liderados por Keir Starmer, têm focado nas deficiências econômicas do governo conservador durante os últimos anos. As projeções indicam que os trabalhistas podem conquistar mais de 400 das 650 cadeiras na Câmara dos Comuns, enquanto os conservadores ficariam com menos de 100 cadeiras. Rishi Sunak alertou que uma maioria absoluta dos trabalhistas poderia ser ruim para a democracia e a política britânica. O país enfrenta um cenário de empobrecimento e insatisfação com a política tradicional, levando muitos a buscar novas vertentes políticas.

Publicado por Luisa Cardoso