Luciano Hang diz que virou alvo de fake news e não vai fechar Havan

Informações começaram a circular depois que o empresário desejou boa administração ao novo governo

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Empresário Luciano Hang, dono da Havan, diz que virou alvo de fake news



A rede Havan, do empresário Luciano Hang, divulgou um comunicado nesta sexta-feira, 13, dizendo que virou alvo de fake news na internet. De acordo com a empresa, circulam informações de que a varejista vai fechar. “São falsas as informações que vêm sendo divulgadas nas redes sociais de que a Havan pretende encerrar as atividades. Seguimos trabalhando normalmente com nossos 22 mil colaboradores nas nossas 174 megalojas nos 23 estados brasileiros e Distrito Federal”, esclareceu por meio de nota. Luciano Hang, durante o governo Jair Bolsonaro, ganhou fama e apoio de simpatizantes do ex-presidente na internet. No entanto, desde a semana passada, quando o empresário se posicionou para desejar uma boa administração ao novo governo e repudiando os atos de vandalismo em Brasília, ele virou alvo de críticas.