Luiz Fernando Pezão, ex-governador do RJ, é internado com Covid-19

Ex-governador do Rio foi internado na madrugada do domingo, 8, com quadro de falta de ar; apesar de estar em grupo de risco, ele não está na UTI

Wilton Júnior - Estadão Conteúdo Pezão está no grupo de risco da doença



Infectado pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foi internado na madrugada deste domingo, 8, em um hospital particular da capital com um quadro de dispneia, termo médico usado quando o paciente apresenta dificuldade para respirar. Segundo boletim de saúde divulgado pelo hospital Unimed Rio, Pezão está internado em leito não intensivo e apresenta quadro de saúde estável. Apesar disso, ele não tem previsão de alta até o momento. O ex-governador está dentro do grupo de risco da Covid-19 por ser idoso (tem 65 anos) e também por ser sobrevivente de um câncer contra o qual fez tratamento no ano de 2016.

O ex-governador foi preso no ano de 2018 por suspeita de participar de esquema de propinas que teria movimentado cerca de R$ 40 milhões de reais em mais de uma década no governo do Rio. O político é monitorado por tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar desde dezembro de 2019. No Rio de Janeiro, 311 mil infecções pelo novo coronavírus foram registradas desde o início da pandemia, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Ao todo, 20,6 mil mortes ocorreram por causa da doença no estado.