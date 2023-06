‘Lula, a decepção’, estampa capa de jornal francês durante visita do brasileiro

Periódico critica posicionamento de Lula sobre guerra na Ucrânia e relação com Nicolás Maduro

O presidente Lula estampa capa do jornal francês Libération nesta sexta



O jornal francês Libération estampa foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capa em sua edição imprensa desta sexta-feira, 23, com o título: “Lula, a decepção“. O periódico escreve que o presidente brasileiro tem “dificuldade tanto em seu país quanto no cenário internacional, onde lhe são recriminadas suas posições antiatlantistas“, se referindo às declarações de Lula em relação à guerra na Ucrânia nas quais não criticou explicitamente a Rússia pela invasão. “O presidente brasileiro não é o precioso aliado que imaginávamos, especialmente quando se trata de ostracizar o novo pária do Ocidente: a Rússia, culpada de uma invasão intolerável da Ucrânia”, diz o jornal. Lula está em visita oficial à França, desde esta quinta-feira 21. Ele já se reuniu com o presidente francês Emmanuel Macron e participa nesta manhã da cúpula do evento Um Novo Pacto Financeiro Global.

A visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil, no mês passado, também é usada pelo Libération para criticar Lula em suas relações internacionais. O texto diz que havia uma expectativa entre os países do Ocidente de encontrar um “messias” em Lula na presidência, mas que foram surpreendidos com uma “miragem”. No entanto, a publicação destaca a intenção do presidente brasileiro em retomar a agenda com demais países e de pôr fim ao isolamento internacional que havia sido imposto ao Brasil durante o mandato de Jair Bolsonaro (PL). “Quatro anos de desmatamento acelerado, polarização extrema e, especialmente, isolamento internacional para uma nação mais do que emergente“, escreve.