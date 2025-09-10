Lula aciona linhão Manaus-Boa Vista e integra Roraima ao sistema elétrico nacional

Projeto histórico, conhecido como ‘Linhão de Tucuruí’, rompe isolamento energético do estado e deve impulsionar infraestrutura e conectividade na região

Ricardo Stuckert/PR Lula falou sobre o sistema energético do país durante agenda em Manaus



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acionou nesta quarta-feira (10) a linha de transmissão que conecta Manaus (AM) a Boa Vista (RR), conhecida como “Linhão de Tucuruí”. A medida coloca fim ao isolamento energético de Roraima, único estado que ainda não fazia parte do SIN (Sistema Interligado Nacional). “Vamos integrar definitivamente todos os estados brasileiros em um sistema energético único no mundo”, declarou Lula durante agenda em Manaus, na terça-feira (9).

O projeto recebeu investimento de R$ 2,6 bilhões e conta com cerca de 725 km de extensão, em circuito duplo de 500 kV, ligando a Subestação Eng. Lechuga, no Amazonas, até a Subestação Boa Vista, em Roraima. A operação será realizada a partir dos centros de controle do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), em Brasília.

A obra, planejada desde 2011 e marcada por sucessivos entraves ambientais — sobretudo pela travessia da Terra Indígena Waimiri Atroari —, deve ser concluída até o fim deste ano. Além de garantir maior segurança energética, o Linhão de Tucuruí deve ampliar o acesso à internet de qualidade e fortalecer a expansão da rede de fibra óptica em Roraima.