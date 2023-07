Lula afirma que China utiliza trabalho escravo e se aproveitou dos Estados Unidos

Em defesa da industrialização brasileira, presidente afirmou que país asiático se tornou ameaça para os EUA; discurso se alinha com pensamento propagado por Donald Trump durante sua gestão

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Lula discursou durante reunião de relançamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a retomada da industrialização do Brasil e usou o crescimento econômico da China, como exemplo. Durante reunião de relançamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, realizada nesta quarta-feira, 6, ele declarou que o principal parceiro comercial do país utiliza trabalho escravo e se aproveitou das demandas econômicas dos Estados Unidos . “O que a China fez de novidade? Um país socialista se aproveitou da ganância de um país capitalista, que resolveu implantar todas suas empresas na China para utilizar o trabalho escravo. A China aproveitou e se industrializou. E agora os Estados Unidos tem uma preocupação com a China e fica sempre ameaçando uma possibilidade de uma nova Guerra Fria”, declarou.

O discurso do petista se alinha com declarações do ex-presidente norte-americano, Donald Trump. Durante a pandemia da Covid-19, o político afirmou que a China conseguiu retirar fábricas e empregos dos EUA, além de “roubar nossa propriedade intelectual e violar seus compromissos na OMC”. Durante as eleições de 2020, ele ainda disse que cogitaria a separação das economias americana e chinesa dependendo das atitudes do país asiático. Em seguida, o mandatário disparou contra o seu rival: ‘Se ele [Biden] for eleito, a China vai ser dona do nosso país”, comentou o republicano. “Quando coloquei tarifas na China, muitas empresas voltaram para cá”, afirmou.