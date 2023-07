Lula recua e diz que não quer mais falar da guerra na Ucrânia

‘Minha guerra é contra a fome, a pobreza e o desemprego’, disse o presidente no lançamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial

Após ser criticado por comentários favoráveis à Ucrânia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse agora evitar declarações sobre a guerra na Ucrânia, país invadido pela Rússia em fevereiro de 2022. “Não quero me meter na questão da guerra da Ucrânia e da Rússia. Minha guerra aqui é contra a fome, contra a pobreza e contra o desemprego”, disse o petista, nesta quinta-feira, 6, no encontro com empresários e membros do governo para o lançamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI). No encontro, Lula afirmou que o Brasil tem bom relacionamento com todos os países e que não pretende comprar briga com qualquer outro. “O Brasil tem a chance que jamais teve. O fato de o país ter ficado exilado durante os últimos seis anos deu ao mundo uma sede, necessidade do Brasil. E precisamos tirar proveito, porque o Brasil não tem contencioso com ninguém. O Brasil gosta de todo mundo e todo mundo gosta do Brasil”, disse. Lula já comentou sobre o conflito em diversas situações, sempre com discurso favorável à Rússia, país que integra o Brics, bloco econômico formado pelo país de Vladimir Putin com o Brasil, China, Índia e África do Sul.