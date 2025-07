Lula agenda visita a Cristina Kirchner em prisão domiciliar e gera reação da oposição: ‘Péssimo simbolismo para o Brasil’

Presidente brasileiro desembarca nesta quinta-feira (3) em Buenos Aires para reunião do Mercosul e se encontrará com ex-presidente condenada por corrupção

Ricardo Stuckert/PR Antes de viajar à Argentina, Lula foi a Salvador, onde participou de uma caminha com apoiadores



A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, gerou forte reação da oposição no Congresso Nacional. Kirchner, que cumpre prisão domiciliar após ser condenada por corrupção, receberá Lula em sua residência na tarde desta quinta-feira (3), após o encerramento da 66ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, em Buenos Aires.

A visita foi autorizada nesta quarta-feira (2) pelo Tribunal Oral Federal nº 2 da Argentina, a pedido da defesa de Cristina. O gesto reacende a aliança histórica entre o Partido dos Trabalhadores e o peronismo argentino, especialmente em um momento de forte polarização na política do país vizinho, com a ex-presidente figurando como principal opositora ao presidente Javier Milei.

A repercussão no Congresso brasileiro foi imediata. Para o líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco (PL-RS), o encontro entre Lula e Kirchner transmite uma mensagem negativa para a imagem do Brasil no cenário internacional. “Mais uma vez, o governo brasileiro opta por se solidarizar com líderes condenados, em vez de se aliar a boas práticas e ao respeito às instituições”, afirmou Zucco. “A postura de Lula, além de envergonhar o Brasil diante do mundo, reafirma a total desconexão deste governo com os valores da ética, da moralidade e da boa governança.”

Cristina Kirchner foi condenada a seis anos de prisão por envolvimento em um esquema de irregularidades em contratos de obras públicas durante seus mandatos presidenciais, entre 2007 e 2015. Atualmente, cumpre pena em regime domiciliar por decisão da Justiça argentina.

Aliados históricos

Lula e Cristina Kirchner mantêm uma relação política de longa data, marcada pela convergência ideológica e por alianças regionais durante os governos do chamado eixo progressista sul-americano. Durante os anos em que ambos governaram seus respectivos países, estreitaram relações comerciais, diplomáticas e políticas. A visita acontece em um momento delicado para a ex-presidente argentina, que tem ampliado seus discursos críticos ao governo Milei e tenta se manter relevante no cenário político, mesmo após a condenação judicial.

O presidente Lula participa nesta quinta-feira da cúpula do Mercosul ao lado de outros líderes da região. A expectativa é de que temas como acordos comerciais, integração energética e cooperação regional estejam na pauta. No entanto, o gesto em direção à ex-presidente argentina deve dominar parte da repercussão política da viagem.

A visita ocorre em meio a críticas de parlamentares e setores da sociedade que cobram do governo brasileiro maior alinhamento com princípios de transparência, responsabilidade institucional e respeito às decisões judiciais internacionais. A Presidência da República não comentou oficialmente o encontro até o momento.