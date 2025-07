Mauro Vieira diz não ver dificuldades para assinatura do acordo entre Mercosul e UE

Apesar das expressões de apoio ao documento por parte de ambos os blocos, alguns países europeus, como a França, ainda relutam em validar o pacto

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse nesta quarta-feira (2), durante a cúpula do Mercosul, que está sendo realizada em Buenos Aires, que não vê dificuldades para a assinatura definitiva de um acordo de livre-comércio entre o bloco sul-americano e a União Europeia (UE), apesar de alguma resistência entre os países europeus. “Não vejo dificuldades para sua aprovação”, afirmou Vieira em entrevista coletiva, na qual anunciou a conclusão das negociações para a assinatura de um acordo comercial com a Associação Europeia de Livre-Comércio (EFTA, formada por Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça).

Questionado pela Agência EFE sobre o acordo com a UE, o ministro das Relações Exteriores brasileiro disse que “do lado europeu” não foi identificada “nenhuma dificuldade”. “Acho que pode haver alguma resistência em alguns países, mas a perspectiva da UE é positiva e nos faz acreditar que em breve, após as assinaturas, ele será enviado para aprovação do Parlamento Europeu e depois para os parlamentos nacionais de cada um dos países”, comentou. O Mercosul, bloco fundado em 1991 por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e a UE chegaram a um acordo político sobre um acordo de livre-comércio no final de 2024.

Agora é aguardado o texto jurídico definitivo e sua tradução, antes que o acordo seja assinado e enviado aos órgãos parlamentares para ratificação, uma exigência para que o pacto entre em vigor. Apesar das expressões de apoio ao acordo por parte de ambos os blocos, alguns países europeus, como a França, ainda relutam em validar o pacto, principalmente no que diz respeito ao capítulo agrícola, no qual os sul-americanos são altamente competitivos.

*Com informações da EFE

Publicado por Fernando Dias