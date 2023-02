Lula anuncia salário mínimo de R$ 1.320 e isenção do Imposto de Renda até R$ 2.640

Presidente anunciou que isenção do IR vai aumentar progressivamente até chegar a R$ 5 mil

Ricardo Stuckert/PR/Flickr Presidente também anunciou aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira, 16, aumento do salário mínimo para R$ 1.320 a partir de maio. A informação foi publicada em mensagem nas redes sociais. “Estamos aumentando o salário mínimo para R$ 1.320 em maio e vamos recuperar a regra em que o salário, além da reposição inflacionária, terá o crescimento do PIB [Produto Interno Bruto], porque é a forma mais justa de distribuir o crescimento da economia”, disse o mandatário. Atualmente, o salário mínimo está fixado em R$ 1.302, definido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em declarações anteriores, Lula já havia sinalizado a intenção de promover o aumento do mínimo, defendendo atualização do valor considerando o crescimento da economia. Inclusive, durante a campanha à Presidência da República, o petista já havia prometido o reajuste acima da inflação.“Se a economia crescer 10%, ele terá 10% de reajuste. Se crescer 2%, terá 2%. Não basta o PIB crescer se não é distribuído”, disse Lula em outubro de 2022. Nesta quinta, Lula também anunciou aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), que passará de R$ 1.903,98, teto fixado em 2022, para R$ 2.640, o equivalente a dois salários mínimos. Segundo o presidente, a proposta é adotar uma progressão anual até chegar a R$ 5 mil, uma das principais promessas de campanha. “Quando a gente vai discutir imposto de renda, a gente percebe que quem ganha R$ 6 mil paga mais proporcionalmente do que quem recebe mais”, completou.