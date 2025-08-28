Lula autoriza abertura de processo para aplicar Lei da Reciprocidade Econômica contra os EUA

Itamaraty acionou a Câmara de Comércio Exterior (Camex), que terá 30 dias para analisar a possibilidade de adotar medidas equivalentes

FáTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO DF - LULA/REUNIÃO MINISTERIAL - POLÍTICA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usa um boné com a inscrição "O Brasil é dos Brasileiros" durante reunião realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta terça-feira, 26 de outubro de 2025. Lula disse nesta terça-feira, 26, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continua agindo como um imperador e fazendo ameaças ao mundo inteiro. "É uma coisa descabida", disse Lula no início da reunião ministerial. 26/08/2025 - Foto: FáTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou, nesta quinta-feira (28), a abertura de processo para aplicação da Lei de Reciprocidade Econômica contra os Estados Unidos, em resposta à tarifa de 50% imposta pelo governo de Donald Trump sobre produtos brasileiros. O Itamaraty acionou a Câmara de Comércio Exterior (Camex), que terá 30 dias para analisar a possibilidade de adotar medidas equivalentes. Assim que o pedido for formalmente recebido, o Brasil comunicará a decisão ao governo americano — o que deve ocorrer ainda nesta sexta-feira (29).

A sobretaxa sobre exportações brasileiras entrou em vigor no último dia 6 de agosto, após anúncio feito por Trump em julho, em carta enviada ao governo brasileiro. Segundo o presidente americano, a decisão estaria relacionada às investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e a tentativa de golpe em 2023. A Lei de Reciprocidade, sancionada por Lula em abril, autoriza o País a reagir a ações unilaterais de outros governos ou blocos econômicos que prejudiquem a competitividade nacional. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o mecanismo busca “defender o interesse nacional”, com contramedidas capazes de reduzir perdas econômicas sem gerar custos desproporcionais.

As respostas contras os EUA podem incluir: