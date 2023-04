Lula cancela declaração à imprensa que faria após encontro com presidente chinês

Planalto afirma que ‘agenda extensa’ impediu a entrevista que havia sido agendada antes do encontro entre o mandatário brasileiro e Xi Jinping

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Lula e Xi Jinping durante encontro nesta sexta-feira, 14, em Pequim



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cancelou a declaração pública que faria aos jornalistas que acompanham a agenda da comitiva brasileira à China, marcada para esta sexta-feira, 14, em Pequim, capital chinesa. Programada para acontecer logo após o encontro com o presidente chinês Xi Jinping, onde assinaram 15 acordos de cooperação entre os governos brasileiro e chinês, a fala do presidente Lula fecharia o dia de eventos na agenda presidencial. Segundo a equipe de assessores que acompanha a missão internacional, a declaração foi cancelada devido à “extensa agenda” do presidente da República nesta sexta-feira, e justificou que os assuntos de interesse já foram tratados durante o evento.

Entre os 15 acordos assinados envolvendo os governos dois países estão parcerias em diferentes áreas, incluindo agricultura, comércio, cultura e exploração espacial. Dentre eles, estão protocolos para exportação de carne, para operação do satélite CBERS-6, para cooperação espacial até 2032, para o desenvolvimento de tecnologias de comunicação móvel 5G e para o compartilhamento de notícias entre a Xinhua e a EBC.