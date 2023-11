Lula comenta caso de violência doméstica de Ana Hickmann e pede que população ‘disque 180’

Presidente fez referência à Central de Atendimento à Mulher, serviço que acolhe mulheres em situação de violência e encaminha denúncias aos órgão competentes

MATEUS BONOMI/AGIF e MÁRCIO FERNANDES DE OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Lula e Ana Hickmann falaram sobre a importância da Lei Maria da Penha no combate à violência contra a mulher



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) utilizou o recente caso de violência doméstica vivido pela apresentadora Ana Hickmann para incentivar a população a utilizar a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180. Ele compartilhou um trecho de uma entrevista em que ela fala sobre a importância da Lei Maria da Penha. “Importante relato da apresentadora Ana Hickman. A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, é um instrumento fundamental para combater a violência contra as mulheres. Disque 180”, escreveu. No início do mês, a apresentadora fez uma denúncia de agressão contra o ex-marido Alexandre Correa. Em documento, a Polícia Militar diz que a discussão teria iniciado após o casal levantar o tom de voz na casa onde moram. Alexandre teria reagido pressionando Hickmann contra a parede e a ameaçado com cabeçadas.

A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgão competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando eventos de violência contra a mulher. O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países.