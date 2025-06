Lula compara devastação em Gaza à situação do Brasil pós-Bolsonaro

Presidente descreveu o país em 2023 como ‘semidestruído’, citando a ausência de ministérios como os da Cultura e do Trabalho como resultado de uma ‘destruição proposital’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma analogia entre a devastação na Faixa de Gaza e a situação do Brasil após a gestão de Jair Bolsonaro. Em uma entrevista ao podcast Mano a Mano, apresentado pelo rapper Mano Brown, do Racionais MC’s, Lula descreveu o país em 2023 como “semidestruído”, citando a ausência de ministérios essenciais, como os da Cultura e do Trabalho, como resultado de uma “destruição proposital” que afetou a estrutura governamental. “Eu de vez em quando olho para a destruição na Faixa de Gaza e fico imaginando o Brasil que nós encontramos”, disse o petista.

Durante a conversa, Lula também abordou os efeitos dos ataques israelenses em Gaza, que resultaram em um elevado número de mortes e uma crise humanitária severa. Ele aproveitou a oportunidade para defender seu governo, mencionando melhorias em alguns indicadores econômicos, embora tenha reconhecido o aumento no custo de vida enfrentado pela população.

O presidente também comentou sobre os desafios que enfrenta em sua relação com o Congresso Nacional. Ele enfatizou a importância de formar alianças políticas, uma vez que sua base conta com apenas 70 deputados e 9 senadores, o que torna a governabilidade um desafio constante. Lula ainda se referiu ao escândalo relacionado a descontos indevidos no INSS, reconhecendo que isso pode prejudicar sua imagem, mas ressaltou que seu governo tem promovido investigações sobre o caso.

Em relação às eleições de 2026, Lula não se comprometeu a confirmar sua candidatura, mas deixou claro que, caso decida concorrer, será com a intenção de vencer. Ele também mencionou a presença de diversos nomes da oposição que surgem na cena política, especialmente na ausência de Bolsonaro, o que, na visão dele, pode tornar a disputa ainda mais acirrada.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA