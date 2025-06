Tarcísio canta durante Marcha para Jesus e participa do evento enrolado em bandeira de Israel

Governador foi homenageado com orações e parabéns pelo seu aniversário de 50 anos; também marcaram presença autoridades como André Mendonça, Valdemar Costa Neto, Gilberto Kassab e Jorge Messias

Paulo Pinto/Agência Brasil O governador Tarcisio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes durante a 33ª edição da Marcha para Jesus



A 33ª edição da Marcha para Jesus reuniu milhares de fiéis nesta quinta-feira (19), em São Paulo, com a participação de autoridades políticas e religiosas. O governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cantou o louvor “1.000 Graus” no trio elétrico principal e foi homenageado com orações e parabéns pelo seu aniversário de 50 anos. Em determinado momento, ele apareceu enrolado em uma bandeira de Israel — país que enfrenta uma escalada de tensão com o Irã desde a semana passada.

A caminhada começou por volta das 10h, com concentração na Avenida Tiradentes, região da Estação da Luz, e segue até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na zona norte, onde estão programados shows de música gospel. Entre os artistas confirmados estão Aline Barros, Fernanda Brum, Thalles Roberto e Ton Carfi.

Organizada pelo apóstolo Estevam Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, a Marcha contou com a presença de líderes religiosos e políticos de diferentes partidos. Participaram o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB); o ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal); o presidente do PL, Valdemar Costa Neto; o presidente do PSD, Gilberto Kassab; o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos); e o advogado-geral da União, Jorge Messias, que representou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ausente por compromissos internacionais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante o evento, André Mendonça conduziu uma oração pública, e Tarcísio e Nunes foram homenageados pelos organizadores. Em seu discurso previsto para o início da tarde, o governador destacou a importância da fé e da união entre os cristãos. A agenda de Tarcísio na Marcha se estende até as 15h.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA