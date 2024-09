Lula condena violência na Palestina e defende paz em cerimônia de formatura de diplomatas

Presidente fez um apelo pela proteção de civis, especialmente mulheres e crianças, além de reafirmar que o Brasil preza pela diplomacia

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Ele destacou a necessidade de um diálogo construtivo para resolver as tensões globais



Durante a cerimônia de formatura de novos diplomatas do Instituto Rio Branco, realizada no Palácio Itamaraty, o presidente Lula expressou sua condenação ao que chamou de “massacre” na Palestina e ao “terrorismo” perpetrado pelo Hamas. As declarações ocorreram no dia 16 de setembro de 2024, em um evento que reuniu representantes da diplomacia brasileira. O presidente ressaltou a posição do Brasil em relação ao conflito entre Ucrânia e Rússia, afirmando que o país não deve se envolver em guerras. Lula enfatizou que a nação brasileira tem como prioridade a busca pela paz, tanto em nível interno quanto nas relações internacionais.

Ele destacou a necessidade de um diálogo construtivo para resolver as tensões globais. Além de condenar a violência na Palestina, Lula fez um apelo pela proteção de civis, especialmente mulheres e crianças, que são as principais vítimas em situações de conflito. O presidente reafirmou que o Brasil preza pela paz e pela diplomacia, buscando sempre soluções pacíficas para as crises.

