Lula condiciona candidatura em 2026 à sua saúde: ‘Tenho que estar 100%’

Contudo, o presidente também destacou a existência de outros potenciais candidatos dentro do PT e fora, embora tenha evitado mencionar nomes específicos para não alimentar especulações

Ricardo Stuckert / PR Lula enfatizou que estar 100% saudável, tanto mental quanto fisicamente, será crucial para considerar uma nova candidatura



Em recente entrevista à Rádio Itatiaia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abordou a possibilidade de sua candidatura à reeleição em 2026, condicionando-a ao seu estado de saúde. Lula enfatizou que estar 100% saudável, tanto mental quanto fisicamente, será crucial para considerar uma nova candidatura. Ele afirmou que, caso se mantenha nas boas condições em que se encontra atualmente, não hesitará em concorrer novamente. Contudo, o presidente também destacou a existência de outros potenciais candidatos dentro do Partido dos Trabalhadores (PT), embora tenha evitado mencionar nomes específicos para não alimentar especulações.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA