Haddad vai tentar renovar visto em meio à tensão com governo Trump

Lula Marques/Agência Brasil Recentemente, o governo dos EUA cancelou os vistos de oito ministros do Supremo Tribunal Federal



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está em processo solicitar a renovação de seu visto para os Estados Unidos, que expirou em maio. A intenção é participar da Semana do Clima, que ocorrerá em Nova York, além de reuniões programadas do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. A solicitação acontece em um contexto de tensões diplomáticas com a administração Trump. Recentemente, o governo dos EUA cancelou os vistos de oito ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e de familiares do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que também está em busca de renovar seu visto para participar de eventos internacionais.

Embora a presença de Haddad na Semana do Clima ainda não esteja garantida, sua viagem para o encontro do FMI e do Banco Mundial, marcado para outubro em Washington, é uma prioridade.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias