Lula confirma participação em Cúpula do G7 no Canadá

Convite foi estendido pelo primeiro-ministro canadense, Mark Carney, em uma conversa telefônica entre os dois líderes; cúpula está marcada para o dia 17 de junho

Mateus Bonomi/Agif/Estadão Conteúdo Lula vai participar da Cúpula do G7 em Kananaskis, no Canadá



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, nesta quarta-feira (11), um convite oficial para participar da Cúpula do G7, que ocorrerá em Kananaskis, no Canadá, no dia 17 de junho. O convite foi estendido pelo primeiro-ministro canadense, Mark Carney, em uma conversa telefônica entre os dois líderes. “O presidente agradeceu e aceitou o convite, assinalando a contribuição positiva que o Brasil pode oferecer aos temas que serão debatidos no evento, entre os quais se incluem segurança energética, minerais críticos, financiamento, inovação e tecnologia e Inteligência Artificial. Também participarão da sessão África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia e México”, afirmou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em nota divulgada há pouco.

A expectativa em torno da participação de Lula já era alta, uma vez que ele havia mencionado anteriormente seu interesse em comparecer ao evento. Durante uma visita a Paris, o presidente fez uma observação bem-humorada, insinuando que iria ao Canadá antes que os Estados Unidos decidissem anexar o país. Durante a conversa, Lula também aproveitou para convidar Carney a participar da COP30, que será realizada no Brasil. O primeiro-ministro canadense aceitou o convite, e os dois líderes discutiram maneiras de fortalecer as relações bilaterais entre Brasil e Canadá.

