UE anuncia 18º pacote de sanções contra Rússia para pressionar Putin por cessar-fogo

No documento apresentado, autoridade propõe reduzir o preço limite do barril de petróleo russo de US$ 60 para US$ 45 a unidade, além de impor novas restrições aos gasodutos Nord Stream e sancionar mais 22 bancos

EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS "O objetivo da Rússia não é a paz", justificou Von der Leyen



A presidente da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), Ursula Von der Leyen, anunciou nesta terça-feira (10) que o bloco econômico está “aumentando a pressão sobre a Rússia” com o 18º pacote de sanções sobre o país. O novo conjunto de sanções tem como alvo os setores energético e bancário russos. “O objetivo da Rússia não é a paz”, justificou Von der Leyen. No pacote apresentado pela autoridade, a UE propõe reduzir o preço limite do barril de petróleo russo de US$ 60 para US$ 45 a unidade, além de impor novas restrições aos gasodutos Nord Stream e sancionar mais 22 bancos do país liderado por Vladimir Putin. A presidente da Comissão Europeia afirmou que as sanções serão discutidas durante as reuniões do G7, e disse esperar que todos os países do grupo acolham as restrições propostas pela Europa.

A chefe de Relações Exteriores da UE, Kaja Kallas, que estava ao lado de Von der Leyen em coletiva de imprensa, disse que o bloco age agora “para apoiar a Ucrânia e pressionar a Rússia”. “É muito claro que a Rússia não quer paz”, acrescentou. Além das propostas apresentadas por Von der Leyen, Kallas ainda mencionou que a UE pretende desacelerar o setor militar russo e proibir totalmente as transações com bancos russos por meio das sanções. “A Rússia já perdeu muita receita com o petróleo e sua economia está encolhendo. Nosso último pacote de sanções sobre a frota sombra teve grande resultado”, disse, acrescentando que não poderia “citar números”.

