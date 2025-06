Lula critica Trump, mira eleições para o Senado em 2026 e diz que, ‘se estiver bonitão, extrema direita não volta’

Presidente da República participou da Convenção Nacional do PSB e pregou união da esquerda no ano que vem; petista também defendeu Moraes e criticou ‘unilateralismo’ dos EUA

Mateus Bonomi/Agif/Estadão Conteúdo DF - BRASÍLIA, CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA PARA REDUZIR ESPERA POR MÉDICOS ESPECIALISTAS NO SUS - POLÍTICA - DF - BRASÍLIA - 30/05/2025 - BRASÍLIA, CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA PARA REDUZIR ESPERA POR MÉDICOS ESPECIALISTAS NO SUS - O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva participa de uma cerimônia de lançamento de um programa para ampliar o acesso a serviços públicos de saúde no Palácio do Planalto, em Brasília, em 30 de maio de 2025. 30/05/2025 -



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou neste domingo (1º) da convenção nacional do PSB, que oficializou o nome do prefeito do Recife, João Campos, como novo presidente do partido. No evento, Lula fez críticas à “extrema direita”, defendeu o fortalecimento das instituições democráticas e voltou a mirar o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante o discurso, o petista afirmou que a eleição de senadores da esquerda em 2026 será essencial para conter o avanço da extrema direita.

“Precisamos ganhar maioria no Senado, senão esses caras vão avacalhar a Suprema Corte. Não é porque a Suprema Corte é uma maçã doce. É porque precisamos preservar as instituições que garantem o exercício da democracia neste país. Se esses caras elegerem maioria de senadores, eles vão fazer uma ‘muvuca’ nesse país”, disse o presidente. Lula ainda afirmou que, se depender dele, a “extrema direita” não voltará ao poder. “Se eu estiver bonitão do jeito que estou, apaixonado do jeito que estou e motivado do jeito que estou, a extrema direita não volta a governar esse país”, declarou, provocando risos da plateia.

O presidente também reagiu às declarações do senador norte-americano Marco Rubio, que defendeu sanções a autoridades estrangeiras que censurarem americanos. Há no Brasil a sensação de que os Estados Unidos estão mirando no ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Lula classificou a possível sanção como ingerência nos assuntos internos do Brasil.

“Querem criticar a Justiça brasileira porque o Moraes quer prender um cara que está lá nos EUA fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Eu nunca critiquei a Justiça deles, mesmo com tantas guerras e mortes que provocam”, afirmou Lula. Ele também acusou Donald Trump de tentar enfraquecer a cooperação internacional. “Trump quer acabar com o multilateralismo e criar o unilateralismo. Não queremos mais Guerra Fria. Queremos livre comércio e soberania de cada país”, disse.

Acenos ao Congresso e ao PSB

O presidente fez um gesto político ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), presente na convenção, em meio ao impasse entre o Planalto e o Congresso sobre mudanças no IOF. “Independente do partido que você pertence, sua eleição como presidente da Câmara é demonstração de que, dentre tantas coisas ruins, começam a acontecer coisas boas”, afirmou.

Lula também exaltou sua relação com o PSB e com o ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, pai de João Campos. “Muito ministro petista tinha ciúmes da nossa relação”, brincou. Eduardo Campos foi ministro de Ciência e Tecnologia no primeiro mandato de Lula e morreu em um acidente aéreo em 2014, quando era candidato à Presidência.

João Campos, por sua vez, defendeu a manutenção da chapa Lula-Alckmin para 2026 e afirmou que as definições sobre eventuais federações devem ocorrer até outubro. “O ideal para a esquerda é atrair o centro, e não empurrá-lo para a direita”, disse o novo presidente do PSB. O vice-presidente Geraldo Alckmin também participou do evento. Em seu discurso, afirmou que “se perdendo a eleição tentaram dar um golpe, imagina se tivessem ganhado”.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA