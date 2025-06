Em meio a impasse sobre o IOF, Lula faz aceno a Hugo Motta durante convenção do PSB: ‘Novidade na política’

Câmara dos Deputados resiste à tentativa do Palácio do Planalto de elevar o tributo para aumentar a arrecadação e já deu prazo para gestão federal apresentar alternativas viáveis

Reprodução/Instagram/@MarcioMacedoPT Lula discursa na Convenção Nacional do PSB, que escolheu João Campos como o seu novo presidente e teve também a presença de Hugo Motta



Durante o congresso nacional do PSB, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez elogios a Hugo Motta, atual presidente da Câmara dos Deputados, referindo-se a ele como uma “novidade na política”. O líder brasileiro ressaltou a postura crítica de Motta em relação às discussões sobre o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), destacando a relevância do diálogo entre os poderes Executivo e Legislativo. O Congresso resiste à tentativa do Palácio do Planalto de elevar o tributo para aumentar a arrecadação, uma medida defendida pela equipe econômica como essencial para o equilíbrio das contas públicas.

Lula também mencionou que a recente eleição de Motta na Câmara dos Deputados é um indicativo positivo, especialmente “em tempos de desafios” enfrentados pelo país. O presidente acredita que a colaboração entre as instituições é fundamental para superar as dificuldades atuais e promover avanços significativos.

Hugo Motta já expressou sua insatisfação com o aumento do IOF, fazendo um apelo à gestão federal para que apresente alternativas viáveis. Ele enfatizou a importância de um trabalho conjunto entre os diferentes setores do governo para garantir o bem-estar da população.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA