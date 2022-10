‘Espero que o Bolsonaro pegue o telefone e me ligue para aceitar o resultado da eleição’, diz Lula

Atual presidente tem questionado o processo eleitoral e se mostrado relutante em aceitar eventual derrota para o petista

Ricardo Stuckert Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o líder nas pesquisas de intenção de voto para retornar ao comando do Planalto



O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que deseja que Jair Bolsonaro (PL) o ligue para reconhecer o resultado das eleições de 2022, caso vença. Em mais de uma ocasião, o atual presidente do Brasil questionou o processo eleitoral e o aceite do resultado das eleições, caso seja derrotado pelo petista. “Eu espero que, eu ganhando as eleições, ele tenha um minuto de sensatez, pegue o telefone e me telefone aceitando o resultado da eleição. É assim que a gente procede no Brasil desde que fui candidato pela primeira vez em 1989”, declarou em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, 24. Para Bolsonaro, o sistema não é seguro nem transparente portanto ele duvida de que haja ‘eleições limpas’. “A suspeição que ele colocou nas urnas é uma suspeição que não tem nenhuma procedência. Ele foi eleito metade dos seus mandatos de deputado pela urna eletrônica, ele foi eleito presidente pela urna eletrônica. Ou seja, só quando ele perde é que ele acha que a urna eletrônica pode ser suspeita? Não é possível”, complementou Lula. O ex-presidente ainda denominou o governo de Bolsonaro como “barbárie do neofascismo” e disse que o episódio em que o ex-deputado Roberto Jefferson agrediu policiais que cumpriam mandato de prisão contra ele é resultado direto do que Bolsonaro plantou no país.