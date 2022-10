Roberto Jefferson é indiciado pela Polícia Federal por quatro tentativas de homicídio

Ex-deputado efetuou disparos de fuzil e jogou granadas contra agentes ao resistir a ordem de prisão neste domingo, 23

JF DIORIO/ESTADÃO CONTEÚDO Jefferson efetuou diversos disparos de fuzil e jogou duas granadas contra agentes da PF



A Polícia Federal (PF) indiciou nesta segunda-feira, 24, o ex-deputado federal Roberto Jefferson por quatro tentativas de homicídio durante operação da corporação realizada na véspera, na qual ele resistiu a ordem de prisão, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que revogava a prisão domiciliar e pedia que ele fosse levado para a cadeia. O ex-deputado deu entrada no sistema prisional na manhã desta segunda e aguarda audiência de custódia no presídio José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Jefferson efetuou diversos disparos de fuzil e jogou duas granadas contra agentes da PF. Os disparos deixaram dois agentes feridos. Jefferson não possuía autorização para portar armas. Segundo informações da Polícia Federal, os indiciamentos por tentativas de homicídio se referem aos dois policiais feridos por estilhaços e também aos agentes que estavam na viatura, mas não foram diretamente atingidos. O pedido de prisão assinado por Moraes foi emitido pelo ex-deputado ter violado medidas de prisão domiciliar, mas, na sequência, após os ataques armados, um novo mandado foi expedido na acusação flagrante de tentativa de homicídio.