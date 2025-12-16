Jovem Pan > Notícias > Política > Lula defende condenação de Bolsonaro, mas evita antecipar decisão sobre PL da Dosimetria

Lula defende condenação de Bolsonaro, mas evita antecipar decisão sobre PL da Dosimetria

Presidente afirma que analisará sanção ou veto apenas quando receber o texto, que pode reduzir drasticamente a pena do antecessor

  • Por Jovem Pan
  • 16/12/2025 09h29
Ricardo Stuckert / PR Reunião Ministerial Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Reunião Ministerial. Palácio do Planalto – Brasília (DF) Foto: Ricardo Stuckert / PR Lula defende condenação de Bolsonaro, mas evita antecipar decisão sobre PL da Dosimetria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repetiu em entrevista ao SBT News veiculada nesta segunda-feira (15) que irá tomar a decisão sobre sanção ou veto do PL da Dosimetria quando o texto chegar ao gabinete da Presidência. “Quando chegar na minha mesa, eu vou estar sentado na minha mesa com Deus, e vou tomar a decisão”, afirmou.

O presidente, porém, voltou a dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deveria ser condenado. O petista disse que não faz julgamento sobre a quantidade de anos que ele deve cumprir pena. O projeto de lei que tramita no Congresso busca reduzir a condenação do ex-presidente imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que é de 27 anos e três meses de prisão. Há cálculos que estimam que a pena cairia para dois anos e quatro meses considerando as disposições do projeto.

“Eu só acho que o cidadão que tentou dar um golpe nesse país, que tentou fazer mentira o tempo inteiro na governança dele, que é responsável pela morte de metade das pessoas que morreram de covid pela irresponsabilidade dele e nessa tentativa de golpe, tentando envolver Forças Armadas, merece ser condenado”, afirmou Lula.

Ainda sem deixar claro se irá vetar o texto que beneficiaria Bolsonaro, Lula indicou apenas que irá fazer o melhor para a “democracia e a autonomia entre os Poderes”. O parecer do PL da Dosimetria do relator no Senado, Esperidião Amin, deve ser apresentado nesta quarta-feira (17), na Comissão de Constituição e Justiça da Casa.

Nesta segunda-feira (15), o relator do PL da Dosimetria no Senado, Espiridião Amin (PP-SC) afirmou que, do jeito que está, o texto não passará na Casa. Ele afirmou que estuda com outros senadores como tapar buracos do projeto que pode beneficiar criminosos diversos além dos golpistas e deve apresentar relatório até quarta-feira.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert

