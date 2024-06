Lula exige diante de Meloni e Scholz a necessidade de reforma das instituições globais

Encontro aconteceu neste sábado, na Itália; presidente do Brasil falou sobre ‘a necessidade’ de reformar as instituições globais e a luta pela desigualdade

Ricardo Stuckert / PR Lula em encontro com Giorgia Meloni neste sábado



O presidente da República, Luiz Inácio Lula Da Silva (PT), se reuniu neste sábado (15) com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e com o chanceler alemão, Olaf Scholz, à margem da cúpula do G7 na Itália, e defendeu “a necessidade” de reformar as instituições globais, entre outras questões como a luta contra as desigualdades. Lula foi à região da Apúlia, no sul da Itália, para participar da cúpula do G7, convidado como presidente de turno do G20. No encontro bilateral com a política de extrema-direita, Lula defendeu “a necessidade de unidade global para erradicar a fome de 750 milhões de pessoas no mundo” e falou da sua campanha contra a pobreza e a “crescente” desigualdade, segundo o governo brasileiro. “Discutiram também outra questão da presidência do Brasil no G20: a necessidade de uma reforma das instituições de governação global e de um novo papel para as Nações Unidas”, acrescenta o comunicado, bem como a segurança alimentar, o desenvolvimento e a transição energética na África.

Lula parabenizou Meloni pela organização do G7, que reuniu os chefes de Estado e de Governo de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, entre outros países convidados para o fórum.

O petista também agradeceu a solidariedade italiana nas enchentes no Rio Grande do Sul, falaram sobre a viagem oficial ao Brasil em julho do chefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, e a convidou para visitar o país junto com empresários, dada a grande presença de empresas e descendentes italianos no país.

Conversaram sobre isso com Scholz, que demonstrou “sua solidariedade ao povo brasileiro pelas enchentes no Rio Grande do Sul”, e falaram “sobre a situação política na Europa e na América Latina e os conflitos em Gaza e na Ucrânia”.

Também “discutiram o G20, convidando a Alemanha para a iniciativa da Aliança Global Contra a Fome e outras iniciativas e prioridades brasileiras, como a reforma das instituições de governança global”, bem como “o acordo entre o Mercosul, a União Europeia e a Organização Mundial do Comércio”.

Lula participou do G7 como convidado, igual a outros líderes como o presidente argentino, Javier Milei, e o papa Francisco, o primeiro pontífice da história a fazê-lo e com quem o petista se reuniu ontem.

“Encontro com Sua Santidade, o papa Francisco. Conversamos sobre paz, combate à fome e a necessária redução das desigualdades no mundo”, escreveu o presidente nas redes sociais, acompanhando a publicação com uma foto do encontro, em que esteve presente a primeira-dama, Janja da Silva.

Além disso, Lula manteve reunião bilateral com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. “No Mercosul, a Comissão Europeia continua comprometida com um resultado bom e mutuamente benéfico”, escreveu a líder europeia na rede social X, ex-Twitter, após a reunião.

Lula também se reuniu com os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan; bem como com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

*Com informações da EFE

